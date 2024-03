Plus Rhein-Hunsrück

Botschafter für Naturparke Soonwald-Nahe und Saar-Hunsrück: 18 neue Natur- und Landschaftsführer

Von Andreas Nitsch

i Die Bad Kreuznacher Landrätin Bettina Dickes (rechts), Vorsitzende des Naturparks Soonwald-Nahe, und Roland Horne (hinten, rechts), Leiter der Landeszentrale für Umweltaufklärung (LZU), gratulierten den frisch ernannten zertifizierten Natur- und Landschaftsführern. Lediglich Kursteilnehmer Rainer Siebert konnte der Feierstunde nicht beiwohnen. Foto: Andreas Nitsch

Leidenschaft, Begeisterung, Enthusiasmus – all dies verströmten die frisch ernannten Natur- und Landschaftsführer (ZNL), als sie während einer kleinen Feierstunde im Schloss in Simmern ihre Zertifikate in Empfang nehmen konnten. „Wir freuen uns über weitere Botschafter für die Heimat“, betonte Gudrun Rau, Geschäftsführerin des Naturparks Saar-Hunsrück.