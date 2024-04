Plus Boppard/Kalkutta

Bopparder erhält Ehrendoktortitel: Indische Universität in Kalkutta ehrt Dr. Martin Kämpchen

Von Suzanne Breitbach

i Dr. Martin Kämpchen (links) erhält aus den Händen des Rektors der Universität Sister Nivedita, Prof. Dr. Dhrubajyoti Chattopadhyay, die goldene Rolle mit der Urkunde. Eine Kopie der Urkunde im Rahmen übergibt der Rektor zusätzlich. Foto: Kämpchen

Der in Boppard geborene Dr. Martin Kämpchen, der seit mehr als 50 Jahren in Indien lebt und arbeitet, hat eine große Würdigung erfahren. Die Universität Sister Nivedita in Kalkutta hat ihm ehrenhalber den Doktortitel der Literatur verliehen.