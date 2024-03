Plus Boppard Boppard blüht auf 2024: Sonnig und gut gelaunt in den Frühling gestartet Von Philipp Lauer i Am Flohmarktstand von Lennart und Clark Michaelis (von links) auf dem Marktplatz stöberten Julia Knigge und Tochter Ida. Foto: Philipp Lauer Bei frühlingshaftem Wetter haben am Sonntag, 17. März, zahlreiche Besucher beim verkaufsoffenen Sonntag den nahenden Frühling gefeiert und Boppard aufblühen lassen. Lesezeit: 1 Minute

Ein sonniger Sonntagmorgen und ein Programm vorab der Öffnung der Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag haben gestern schon früh viele Menschen in die Oberstraße, auf den Marktplatz und in die Stadthalle gelockt. Dort hatte Donum Vitae zum Jazzfrühstück mit Quattroforte und der Jazz-Bigband Swing and more eingeladen. Draußen bauten auf dem Marktplatz ...