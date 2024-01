Plus Riesweiler Bienenvolk samt Königin verendet: Unbekannte zerstörten Bienenkästen in Riesweiler Der Hobbyimker Otto Kaspar aus Riesweiler ist stinksauer. Was mit seinem Bienenvolk geschah und welcher Schaden auf dem Grundstück seines Bekannten angerichtet wurde, ist kaum zu glauben.

Unbekannte haben bereits vor Weihnachten zwei seiner Bienenkästen, die Kaspar schon winterfest gemacht hatte, geöffnet. An einem der Kästen sind zudem die Waben herausgenommen und zerstört worden. Auch das Abdeckungsmaterial zur Wärmedämmung ist dabei beschädigt worden. Das sich darin in der Winterruhe befindliche Bienenvolk ist deshalb in und vor dem ...