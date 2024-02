Plus Rhein-Hunsrück-Kreis Bevölkerung im Kreis Rhein-Hunsrück auf Rekordniveau: Zuwanderung aus Ukraine rückläufig Die Bevölkerungszahl im Rhein-Hunsrück-Kreis hat sich gegenüber dem Zensus im Jahr 2011 um 2,7 Prozent erhöht. Zum Stichtag 31. Dezember 2023 lebten laut Statistischem Landesamt Bad Ems 106.263 Menschen im Kreis – so viel wie nie zuvor. Das sind 2827 mehr als 2011. Zum Vergleich: Die Bevölkerung in ganz Rheinland-Pfalz ist in diesem Zeitraum um 4,3 Prozent gewachsen. Von Andreas Nitsch

Die Gesamtsituation im Land: In Rheinland-Pfalz leben mit rund 4,17 Millionen Menschen so viele wie noch nie in der mehr als 75-jährigen Landesgeschichte. Die Einwohnerzahl sei zum zwölften Mal in Folge gestiegen, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems seine vorläufige Schätzung mit, die sich auf Ende des vergangenen Jahres ...