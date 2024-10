Plus Rhein-Hunsrück Betrauungsakt zum Heilig Geist Boppard: Das steckt im Vertragswerk mit dem sperrigen Namen Von Philipp Lauer i Das Heilig Geist Krankenhaus Boppard ist Teil des Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM). Foto: Philipp Lauer Der Rhein-Hunsrück-Kreis beauftragt das GKM, das Heilig Geist Krankenhaus Boppard weiter zu betreiben. Im Gegenzug übernehmen Kreis, Stadt Boppard und Stiftung Hospital zum Heiligen Geist die Verluste. In einem Vertragswerk mit dem sperrigen Namen „Betrauungsakt“ sind die Konditionen klar geregelt: Lesezeit: 4 Minuten

Auf 19 Seiten Betrauungsakt und in fünf Anlagen hat der Rhein-Hunsrück-Kreis dem Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) den öffentlichen Auftrag zum Betrieb des Krankenhauses Heilig Geist in Boppard erteilt. Der Betrauungsakt wurde auf Grundlage des Beschlusses zur Verlustübernahme erarbeitet, den der Kreistag des Rhein-Hunsrück-Kreises im August in nichtöffentlicher Sitzung gefasst hat und ...