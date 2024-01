Mit einem großen Jubiläumskonzert startet der Musikverein Alterkülz am Samstag, 20. Januar, in das Jubiläumsjahr zum 100. Bestehen. Das Konzert, das um 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) im Gemeindehaus Alterkülz beginnt, ist zugleich auch Abschiedskonzert für den aktuellen Dirigenten Jürgen Beyer, der den Musikverein 2011 übernommen hatte und den Stab nun weitergeben wird an Michael Piroth, sowie Auftakt in ein Jahr mit verschiedenen Veranstaltungen.