Plus Damscheid „Besäufniserregend“: Weingenuss und Humor – Laurentius-Brüder begrüßen erste Schwester i „Besäufniserregend“ hieß sein Programm. Dabei philosophierte der „Pfälzer Bu“ Tim Poschmann nicht nur über den Weingenuss. Foto: Dirk Vogel Zum zwölften Mal haben die Laurentius-Brüder Damscheid eine Weinprobe mit Unterhaltungsprogramm veranstaltet. Lesezeit: 2 Minuten

In diesem Jahr standen einige Neuerungen an: Erstens haben die Brüder mit Alexandra Baumann die erste Weinschwester hinzugewonnen. Des Weiteren hat Christian Stahl den langjährigen Vorsitzenden Edwin Klumb abgelöst. Und drittens ist man vom Gemeindezentrum in den renovierten Winzersaal umgezogen. So konnten mehr Besucher die begehrten Plätze ergattern. Wie aus einem ...