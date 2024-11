Plus Damscheid Beim Vegetationsbrand gilt „Pump and Roll“: In Damscheid üben Feuerwehrleute aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis i Beim Vegetationsbrand gilt "Pump and Roll" Foto: Christoph Wendling Einen Beitrag zur Sicherheit der Region hat eine Fortbildung zur Vegetationsbrandbekämpfung im Zuge der Kreisausbildung in Damscheid geleistet. Christian Albrecht, Organisator der Fortbildung sowie stellvertretender Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Rhein-Hunsrück-Kreises, und ein Ausbilderteam von@fire (internationaler Katastrophenschutz) unterrichteten 35 Personen aus dem gesamten Rhein-Hunsrück-Kreis. Lesezeit: 1 Minute

An drei Ausbildungsstationen ging es um „Pump and Roll“ – die Bekämpfung von Vegetationsbränden vom fahrenden Einsatzfahrzeug aus –, um Schlauchverlegetechniken in der Vegetationsbrandbekämpfung und um den Einsatz von Handwerkzeugen und Löschrucksäcken an diversen Brandstellen. Nach der Theorie im Gemeindezentrum Damscheid folgte am Tag darauf ein Praxisteil auf einem Gelände ...