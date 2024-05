Plus Simmern Beim Autokino dient das Hallenbad als Leinwand: Cineasten kommen in Simmern auf ihre Kosten i Das wird beim Comeback des Autokinos neu sein: Mehrerer Tests haben gezeigt. Die Breitseite des Hunsrückbades ist eine gute Projektionsfläche. Rund 80 Autos können davor beim Autokino stehen. Foto: Werner Dupuis Corona war an allem schuld. Während der Schließung des Kinos anlässlich der Pandemie kam den Pro-Winzkino-Machern als Alternative das Autokino in den Sinn. Vor der Hunsrückhalle wurde im Sommer 2020 eine große Leinwand aufgebaut. Lesezeit: 1 Minute

Das Angebot stieß auf großes Interesse, die Nachfrage nach Tickets war groß. Sicher schwang auch ein Hauch von Nostalgie an die 1970er- und 1980er-Jahre dabei mit. Danach wurde immer wieder die Frage gestellt: Wann macht ihr noch mal Autokino? Filme werden nach Sonnenuntergang gezeigt Am langen Wochenende und an Fronleichnam ist es ...