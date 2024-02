Bei Rot-Weiss Sangewer bleibt die Welt bunt – Glanzlichter in St. Goar bis zum Schluss aufgehoben

Die Fassenacht in St. Goar ist kunterbunt: Das wurde am vergangenen Freitag wieder deutlich, als die Karnevalsgesellschaft Rot-Weiss Sangewer ihre diesjährige große Kostümsitzung feierte. Um 19.33 Uhr ging es in der ausverkauften Rheinfelshalle los. Dem Publikum wurde ein vollgepacktes und abwechslungsreiches Programm dargeboten. Vom Prinzenpaar und Dreigestirn über Garden und Showtänze bis hin zu Vorträgen und Sketchen ließ der Abend nichts vermissen.