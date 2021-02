Einmal bei Heidi Klums TV-Show „Germany‘s next Topmodel“ dabei sein, davon dürften wohl viele junge Mädchen träumen. Doch der Weg dorthin ist alles andere als leicht. Rund 17.000 Bewerberinnen meldeten sich für die aktuelle 16. Staffel an. Nur 31 schafften es in die Show. Eine von ihnen ist Linda Braunberger aus Laudert.