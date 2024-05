Baustelle bringt den Bus zurück ins Dorf: Kratzenburg und Ney fahren mit Umleitung besser

Aktuell fährt die Linie 620 wegen einer Baustelle in Halsenbach einen Umweg über die Orte Kratzenburg und Ney. Seit der Umstellung des ÖPNV 2019 sind die 800 Einwohner abgesehen von den Schulbussen hauptsächlich über Anruffahrten an den Nahverkehr in Richtung Koblenz und Emmelshausen angebunden. Foto: Philipp Lauer