Die heimischen Landwirte sehen ihren Platz in der Mitte der Gesellschaft. Das teilt Bastian Faust, Kreisvorsitzender des Bauern- und Winzerverbands, in einer Presseerklärung mit. In den vergangenen Wochen habe man mit vielen Aktionen und Veranstaltungen auf die Sorgen und Nöte der Bauern und Winzer aufmerksam gemacht.