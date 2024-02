Der Kreisverband Rhein-Hunsrück des Bauern- und Winzerverbands (BWV) Rheinland-Nassau hat in einer Mitgliederversammlung am Aschermittwoch in der Stadthalle Kirchberg einen neuen Vorstand gewählt. Den Vorsitzenden Bastian Faust haben die Mitglieder ohne Gegenstimmen in seinem Amt bestätigt.