Bauern setzen Protest im Hunsrück fort: Galgen-Spruch sorgt für Irritationen Von Bell aus ist am Dienstagmorgen der Protest der Landwirte gegen die Streichung der Agrardieselrückvergütung weiter durch den Hunsrück gerollt. Mit bis zu 50 Fahrzeugen bremste ein Korso aus Traktoren, Lastwagen und Transportern ab sechs Uhr den Berufsverkehr zunächst in Richtung Braunshorn aus. Von Philipp Lauer

Gegen 7.30 Uhr erreichte der Zug den vorgesehenen Wendeplatz an der Abfahrt Braunshorn, machte dort kehrt und setzte die Fahrt in die Gegenrichtung fort. Angemeldet hatte die Demonstration der Bucher Landwirt Friedhelm Zimmer, wie schon die Demonstration auf derselben Strecke am Montag, an der sich eine weitaus größere Anzahl Traktoren beteiligt ...