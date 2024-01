An den Protesten der Landwirte kam man am Montag, 8. Januar, im Rhein-Hunsrück-Kreis kaum vorbei. Ab den frühen Morgenstunden legten sie mit Traktorenkonvois und Blockaden von Straßen und Autobahnauffahrten den Verkehr vielen Orts weitgehend lahm. Die nächste Demonstration steht schon am Dienstag bevor. Unser Überblick.