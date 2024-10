Bauausschüsse von VG und Stadt Simmern sind begeistert: Viel Lob für Rat- und Brauhaus

Diese Skizze zeigte Sebastian Bodensteiner in der Ausschusssitzung. Der Betrachter blickt vom Dach des Simmerner Hunsrückbades in Richtung Westen. Im Hintergrund ist das Moxy-Hotel zu sehen. An die Hunsrückhalle (rechts) schließen sich das eingeschossige Brauhaus samt Außengastronomie und ein zweigeschossiges Verwaltungsgebäude an. Skizze: Bodensteiner-Gruppe Foto: Bodensteiner-Gruppe