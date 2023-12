Früher war es der Weg ins Leben, der ihren Alltag bestimmte, nun ist es der Abschied. Bettina Bremm erlebt als evangelische Seelsorgerin im Theodor-Fricke-Altenpflegeheim in Simmern und in St. Michael in Kirchberg eine ganz besondere Vorweihnachtszeit. Zudem ist Bremm auch im Seniorenhaus Waldpark in Blankenrath und im Ida-Becker-Haus in Traben-Trarbach tätig.