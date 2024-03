Badempore soll wieder geöffnet werden – VG-Rat macht Weg frei

Das Freizeitbad in Rheinböllen ist nicht unbedingt in einem guten Zustand. Der VG-Rat Simmern-Rheinböllen möchte den Betrieb dennoch so lange wie möglich aufrechterhalten. Unter gewissen Voraussetzungen soll sogar Geld in neue Sitz- und Liegeflächen investiert werden. Foto: Werner Dupuis