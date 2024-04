Plus Kirchberg

B 421-Anschluss in Kirchberg ab Mittwoch wieder offen: LBM kündigt nächsten Bauabschnitt an

Von Thomas Torkler

i Ampeln regeln in Kirchberg voraussichtlich ab Donnerstag die Zufahrt zum Kreisel. Zunächst wird die Westseite des Kreisels gesperrt. Foto: Thomas Torkler

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Bad Kreuznach teilt mit, dass in dieser Woche mit dem nächsten Bauabschnitt der Straßensanierung im Bereich der Kappeler Straße begonnen wird. Der bislang gesperrte Auf- und Abfahrbereich der Anbindung an die B 50 ist fertig, die Sperrung soll voraussichtlich am Mittwoch, 3. April, aufgehoben werden.