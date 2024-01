Plus Hunsrück-Mittelrhein Ausgezeichnet: Wehrleute der VG Hunsrück-Mittelrhein erhalten Fluthelfermedaille Für ihren Einsatz nach der Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 wurden de Kameraden der Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein mit der Fluthelfermedaille des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Die übergab VG-Bürgermeister Peter Unkel während des Neujahrsempfangs im Emmelshausener Zentrum am Park (ZaP) – und sorgte damit für einen würdigen Rahmen.

Während seiner Rede hob er nicht nur das ehrenamtliche Engagement der Wehrleute, sondern auch das der anderen Helfer hervor, „die sich für unser Gemeinwesen eingesetzt haben, sei es in den Verbänden und zahlreichen Vereinen in der Verbandsgemeinde, im kirchlichen und sozialen Bereich, in der Flüchtlingshilfe und bei der Tafel, in ...