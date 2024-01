Plus Argenthal Ausgediente Christbäume landen als Holzhackschnitzel im Heizwerk – Schmuck entfernen Leise rieselt nicht nur der Schnee, sondern auch etliche Tage nach Weihnachten die Nadelpracht des Christbaums.

Dann ist die Zeit gekommen, den Weihnachtsbaum abzuschmücken, Lametta, Lichterketten und Kugeln und all den anderen Schmuck zu entfernen. In Skandinavien ist der Knut-Tag, der 13. Januar, solch ein Datum, an dem Christbäume abgeschmückt und entsorgt werden. In deutschen Haushalten fliegen viele Weihnachtsbäume bereits kurz nach dem Jahreswechsel aus den Wohnzimmern. ...