Auf Spurensuche der Oberweseler Juden begeben – Neues Buch entstanden

Von Werner Dupuis

i Akribisch haben sich Doris Spormann und Walter Karbach in ihrem neuen Buch auf die Spuren der Oberweseler Juden begeben. Foto: Werner Dupuis

Juden haben über Jahrhunderte in Oberwesel gelebt, Familien gegründet und nahmen in vielfacher Form am öffentlichen Leben teil. Sie haben die Stadt tief geprägt. „Schließlich waren sie Rheinländer mit viel Lebensfreude und Temperament“, beschrieb es Rabbi Alfred Gottschalk.