Plus Sevenich Auf der Suche nach der Wahrheit: Peter Spielhauer am 17. Februar zu Gast in Sevenich „Ist Peter Spielbauer nun Komiker, Kabarettist, Poet, Artist oder Philosoph?“ Das fragte sich die „Süddeutsche Zeitung“ jüngst. Und kam zu dem Schluss „Nach seinem zweistündigem Auftritt war vor allem eines klar: Dieser Mann und sein Programm sind einfach genial.“

In seinem aktuellen Werk „Das große Wullu Wullu“ widmet er sich der Wahrheit. Wo steckt sie? In einer Welt von Fake News, aufgeregten Massenhypes und nutzlosem Infomüll wird es immer schwieriger, sie zu finden. Peter Spielbauer versucht es dennoch – am Samstag, 17. Februar, ab 20 Uhr im Chapitol in ...