Plus Rhein-Hunsrück „Auf + Davon“: Alina Heu veröffentlicht erste Single Eigentlich begann alles damit, dass sie 2007, also vor mehr als 15 Jahren, bei der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) teilgenommen und es dort immerhin unter die besten 40 der Staffel geschafft hat. Aber irgendwie beginnt die Geschichte der Sängerin Alina Heu, die unter dem Künstlernamen ALINA unterwegs ist, auch erst vor gut drei Jahren. Von Sina Ternis

Denn das war der Punkt, an dem sie ihr durch Ausbildung und Beruf ein wenig in Vergessenheit geratenes Hobby, die Musik, wieder für sich entdeckte – und direkt Feuer und Flamme war. Mittlerweile hat sie ihren ersten Song „Auf + Davon“ veröffentlicht, die nächsten Lieder sind bereits in Planung. Dabei hatte ...