Das Programm des Chors in St. Severus reichte von einer Kantate von Claudio Monteverdi über Lieder über Liebe und Natur bis hin zur Moderne und zu dem bekannten

„O Danny Boy“ von Bob Chilcott. Ein besonderes Anliegen war es dem Chor, auch zwei Lieder von Komponistinnen zu singen.

Den Höhepunkt des Konzerts bildete die Krönungshymne des bekannten englischen Komponisten Ralph Vaughan Williams für die Inthronisation von Königin Elisabeth II. im Jahr 1953. Unter dem Titel „All People That on Earth Do Dwell“ präsentierte der Chor das Stück mit Klavier und einem Trompetentrio.