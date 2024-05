Arslan Islam-Ud-Din möchte Ortsvorsteher in St. Goar-Werlau werden: „Stärkung der sozialen Infrastruktur“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Mein Name ist Arslan Islam-Ud-Din, ich bin 39 Jahre jung und arbeite als Energiemanager/Energiecontroller an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Ich bin Mitglied der Schützengesellschaft zu St. Goar. Ich engagiere mich bei Humanity First Deutschland, einer Organisation, die sich um Armutsbekämpfung, Obdachlosenhilfe und Katastrophenhilfe kümmert. Und bei IAAAE arbeite ich an Projekten zur Versorgung entlegener Dörfer weltweit mit PV-Anlagen und Wasserzugang.

Mein politischer Werdegang

2009 Beiratskandidat für Migration und Integration in Worms. 2010 Eintritt in die SPD in Worms. 2019 Mitglied des Bauausschusses der Stad St. Goar. Seit 2023 Vorsitzender der SPD in St. Goar.

Das sind meine Ziele als Ortsvorsteher

Für Werlau plane ich, mich intensiv für die Belange der Bürgerinnen und Bürger einzusetzen. Dazu gehören die Förderung lokaler Projekte zur Verbesserung der Lebensqualität, die Stärkung der sozialen Infrastruktur, wie z.B. den Ausbau von Kindertagesstätten, Jugendraumangeboten, altersgerechtes Wohnen sowie die Weiterentwicklung der örtlichen Wirtschaft. Darüber hinaus strebe ich eine transparente und bürgernahe Kommunikation an, um die Bedürfnisse der Gemeinde optimal zu vertreten und gemeinsam Lösungen für anstehende Herausforderungen zu erarbeiten.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsvorsteher verändern?

Ich plane, die Lebensqualität und das Gemeinschaftsleben in Werlau durch nachhaltige Entwicklungsprojekte zu verbessern, die Infrastruktur zu stärken und die Bürgerbeteiligung zu fördern.

Das sind meine Ecken und Kanten

Mehr Zeit für den Bürgeraustausch aufwenden.

Das ist mein politisches Motto

Für Werlau: Verlässlich und Erfahren.

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.