Plus Simmern/Bad Kreuznach Arbeitsplätze in Simmern erhalten: Tempton Group übernimmt insolvente GPD Gute Nachrichten für die Beschäftigten der Gesellschaft für Personal- und logistische Dienstleistungen mbH (GPD) mit Sitz in Simmern und Bad Kreuznach: Das in Essen ansässige Personaldienstleistungsunternehmen Tempton Group GmbH hat beide Standorte und nahezu alle Mitarbeiter zum 1. November übernommen. Dies geht aus einer Pressemitteilung des bundesweit tätigen Unternehmens hervor.

Wegen drohender Zahlungsunfähigkeit hatte die GPD GmbH mit Hauptsitz in Simmern beim Amtsgericht in Bad Kreuznach einen Insolvenzantrag gestellt. Das Insolvenzgericht hatte mit Beschluss vom 12. September dieses Jahres den Sanierungsexperten Rechtsanwalt Ingo Grünewald aus der Kanzlei Professor Schmidt zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. „Die Unsicherheiten in der gesamtvolkswirtschaftlichen Lage, beginnend mit ...