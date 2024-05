Andreas Mayer möchte Ortsvorsteher in Weiler/Fleckertshöhe werden: „Gemeinsam Ideen verwirklichen“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Mein Name ist Andreas Mayer (63), verheiratet, stolzer Vater von zwei erwachsenen Kindern und einem Enkel. Ich bin in Weiler aufgewachsen und tief in meiner Heimatgemeinde verwurzelt. Beruflich bin ich Bau- und Möbelschreiner. Als Mitglied in fünf Vereinen und derzeitiger Ortsvorsteher engagiere ich mich aktiv am Gemeindeleben. Ich betreute das erste Elektrodorfauto 1.0 und werde auch für das Elektrodorfauto 2.0, das hoffentlich bald kommen wird, für drei Jahre zuständig sein.

Mein politischer Werdegang

Seit 2019 Ortsvorsteher von Weiler/Fleckertshöhe Mitglied im Ausschuss für Kindergärten, Jugend, Sport und Schulen sowie Vertreter im Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz

Das sind meine Ziele als Ortsvorsteher

Als parteiloser Kandidat für das Amt des Ortsvorstehers mit der Unterstützung der Wählergruppe Mayer (WGM) ist es mir ein Anliegen, jederzeit für die Bürger ansprechbar zu sein. Ich setze mich dafür ein, dass der Ortsbeirat weiterhin regelmäßig gemeinsame öffentliche Fraktionssitzungen abhält, um eine transparente Entscheidungsfindung sicherzustellen und alle Bürger aktiv einzubeziehen. Zusätzlich lade ich alle Bürger einmal im Monat zu einem Dorftreff ein, um den Austausch untereinander zu fördern, Anliegen zu besprechen und gemeinsam Ideen für die Weiterentwicklung unserer Gemeinde zu verwirklichen. Es ist mir auch wichtig, als Ortsvorsteherkandidat für den Stadtrat zu kandidieren, um die Interessen unserer Gemeinde noch besser vertreten zu können.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsvorsteher verändern?

Das Baugebiet Salzbornhöhe mit Fokus auf regenerative Energien. Neue Fahrradwegverbindungen aller Ortsteile und somit Erhöhung der Sicherheit. Erster Waldkindergarten in Boppard entsteht in Weiler für naturverbundene Bildung. Die Parkplatzsituation wird verbessert. Umgestaltung des Friedhofs mit einem Friedwald und einer Urnenwand. Pflastern und Beleuchtung des „Pitterpädchens“. Verkehrsberuhigung zum Beispiel an der Kita und in der Ortsmitte.

Das sind meine Ecken und Kanten

An meiner Nervosität bei öffentlichen Auftritten.

Das ist mein politisches Motto

Erfahrung und Tatkraft für Weiler und Fleckertshöhe

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.