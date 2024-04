Plus Simmern

AfD-Landesparteitag in Hunsrückhalle: Stadtrat Simmern beharrt auf Kündigung des Mietvertrags

i Streitpunkt: Mitte des Jahres möchte die AfD in der Hunsrückhalle ihren Landesparteitag abhalten. Vielen gefällt dies nicht sonderlich. Foto: Thomas Torkler

Der Hickhack um die Vermietung der Simmerner Hunsrückhalle an die AfD für ihren Landesparteitag Ende Juni/Anfang Juli geht in eine weitere Runde. Der Simmerner Stadtrat hat am Mittwochabend in nicht öffentlicher Sitzung einen sogenannten Beharrungsbeschluss gefasst. Nun ist die Kreisverwaltung gefragt.