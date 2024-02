Vor der Hunsrückhalle in Simmern demonstrierten am Freitag mehr als 4000 Menschen für Demokratie, Toleranz und Meschenrechte, gegen Rechtsextremismus und den „Bürgerdialog“ der AfD. Was hat Menschen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis dazu bewegt, die AfD-Veranstaltung zu besuchen?