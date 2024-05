Plus Oberwesel

Ältester Ortsverein prägt das gesellschaftliche Leben in Oberwesel: Kolpingsfamilie feiert an Fronleichnam

i Im Jahr 1954 feierte die Kolpingsfamilie Oberwesel ihr 90-jähriges Bestehen. Foto: Wilhelm Hermann

Wenn am Fronleichnamstag die Kolpingsfamilie Oberwesel ihr 160-jähriges Bestehen feiert, kann der Verein mit rund 400 Mitgliedern um die Vorsitzende Nora Eisenhauer nicht nur auf eine 160-jährige Geschichte blicken, sondern auch mit Stolz behaupten, dass diese Institution in den vergangenen Jahrzenten das gesellschaftliche Leben in Oberwesel inhaltsreich mitgeprägt hat.