A 61-Auffahrt Rheinböllen wird gesperrt – Richtung Koblenz geht's nur über Umwege

Die Niederlassung West der Autobahn GmbH sperrt am kommenden Freitagabend, 8. März, ab 19.30 Uhr die Rheinböllener Auffahrt in Richtung Koblenz.

Grund ist die Änderung der Verkehrsführung innerhalb der Baustelle der A 61 zwischen Stromberg und Rheinböllen.

Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Samstagmorgen, 6 Uhr. Die Umleitungen führen über die nächstmöglichen Anschlussstellen. Wer von der B 50 in Richtung Koblenz auffahren will, muss in Rheinböllen zunächst in Richtung Süden auf-, dann in Stromberg abfahren und dort in umgekehrter Richtung nach Koblenz auf die A 61 steuern.

Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Ludwigshafen kommen und in Rheinböllen abfahren wollen, müssen weiter bis Laudert fahren, dort die Autobahn verlassen und der Umleitung zur B 50 folgen. red