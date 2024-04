691 305 Euro für Kondbach-Renaturierung – Maßnahme für Hochwasserschutz

Starkregen 2016 diente als Initialzündung

Ist man hinterher immer schlauer? Meistens. Denn es gibt nach wie vor einzelne Landwirte, die sich bei ihren Traktordemonstrationen zwar lautstark als Erhalter und Gestalter der Kulturlandschaft gebärden, aber damit ganz schnell nichts mehr am Hut haben, wenn es darum geht, dass sie ein Stück ihres Besitzes im Sinne des Naturschutzes abgeben sollen oder wie in diesem Fall für eine Bachrenaturierung. Um keinen falschen Zungenschlag entstehen zu lassen: Die Rede ist von „einzelnen“ Landwirten. Hier in Kümbdchen gab es die nicht. Die Mehrzahl der Bauern weiß nur zu genau, was Natur- und Klimaschutz bedeuten.

Aber ein mäandrierender Bach bildet nun mal Bereiche, in die Landwirte mit ihren immer riesiger werdenden Maschinen nicht hinkommen bei der Bewirtschaftung. Die Folge ist ein Verlust von Fläche, damit ein Verlust von Ertrag und Einnahmen. Weniger Ertrag und zu wenig Einnahmen bedrohen die Existenz einzelner Betriebe.

Umso höher ist es den Eigentümern von an Gewässern wie dem Kondbach angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen anzurechnen, wenn sie Teile ihres Besitzes für Renaturierungsmaßnahmen wie jetzt in Kümbdchen zur Verfügung stellen. Hier ist Solidarität gefragt. Solidarität mit Kollegen, deren Bauernhöfe in der Nähe eines Bachs liegen, der diesen Betrieben bei Starkregen möglicherweise hohe Schäden zufügen kann.

Solidarität aber auch mit Bewohnern von Eigenheimen sowie mit Unternehmen, die im Einzugsbereich eines kleinen Bächleins liegen. Der für verstärkten Hochwasserschutz. Es braucht kein Beispiel von der Ahr, man musste nur an die Firma Ero in Kümbdchen denken.