Der gesunde Menschenverstand ist auch bei den Mitarbeitern der Kreisverwaltung vorhanden – sogar bei deren Chef. Was so süffisant klingt, soll hier Erwähnung finden, denn die Kreisverwaltung, die momentan mit der Bearbeitung des Flüchtlingsthemas mehr als ausgelastet ist, könnte angesichts zahlreicher privater ehrenamtlicher Hilfsaktivitäten in Verruf kommen, wenig effektiv zu sein.