Plus Rheinböllen 2011 war Wolfgang Schäuble Ehrengast – Erinnerung an den verstorbenen CDU-Spitzenpolitiker „CDU-Neujahrsempfang: Bundesfinanzminister Schäuble ermuntert Bürger zur Wahl“, lautete die Schlagzeile der Rhein-Hunsrück-Zeitung, nachdem Wolfgang Schäuble am Freitag, 14. Januar, zu Gast beim Neujahrsempfang der CDU Rhein-Hunsrück im KiR Rheinböllen war. Das war 2011. Jetzt ist der Spitzenpolitiker und Staatsmann im Alter von 81 Jahren gestorben.

Nicht nur im Kreise seiner Parteifreunde erinnert man sich gern an den Auftritt des Politikers und leidenschaftlichen Parlamentariers in Rheinböllen. Man kann wohl ohne Übertreibung konstatieren, dass Hans-Josef Bracht, der damalige Kreisvorsitzende der CDU, seinerzeit ein besonderer Coup gelungen war, Schäuble in den Hunsrück zu locken, auch wenn in der ...