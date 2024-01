18. Kastellauner Glühweinkabarett: Beliebte Veranstaltung lässt die Herzen höherschlagen

Das neue Jahr hatte kaum begonnen und schon strömten zahlreiche Gäste nach Kastellaun, denn der Kulturverein KuKuK hatte zum „18. Kastellauner Glühweinkabarett“ eingeladen. Wie bereits in den vergangenen Jahren moderierte Helmut Sanftenschneider die beliebte Veranstaltung an drei Tagen in der jeweils ausverkauften Kulturscheune. Mit seinen abgewandelten Weihnachtsliedern an der Gitarre sorgte er sofort für gute Stimmung.