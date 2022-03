Mit einem Zuschuss in Höhe von knapp 900.000 Euro fördert das Land Rheinland-Pfalz aus den vom Bund im Rahmen des Digitalpakts Schule zur Verfügung gestellten Mitteln über die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Digitalisierungsmaßnahmen an drei Schulen in Trägerschaft des Rhein-Hunsrück-Kreis.