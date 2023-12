Zweiter Wasserrohrbruch innerhalb einer Woche: K 5 zwischen Kirn und Oberhausen gesperrt

Ein zweiter Rohrbruch in Folge führt nun zur Vollsperrung der Kreisstraße 5: In der vergangenen Woche kam es in Oberhausen auf Höhe des Kriegerdenkmals zu einem ersten Wasserrohrbruch. Der konnte mithilfe einer halbseitigen Sperrung und einer Ampelschaltung umfahren werden. Keine 24 Stunden nach dieser Reparatur kam etwa 15 Meter weiter Wasser aus der Straße.

Für alle Beteiligten keine schöne, weil schwere Arbeit, aber der zweite Wasserrohrbruch in Folge muss auch bei Minusgraden repariert werden. Foto: Sebastian Schmitt

„Die Gussleitung in der Soonwaldstraße ist mit ihren rund 70 Jahren eine der ältesten unsere gesamten Verbandsgemeinde Kirner Land. An der waren wir in den vergangenen Monaten bereits öfter am Arbeiten“, informiert Geschäftsführer Ronny Müller von der ausführenden Baufirma Bronn – für seine Angestellten und die Mitarbeiter der VG-Werke bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt kein schönes Unterfangen.

Durch den starken Wintereinbruch könnte es zu Verzögerung der bis Donnerstag geplanten Vollsperrung kommen. Gesperrt ist die K 5 zwischen Kirn und der Ortsmitte Oberhausens. Die Umleitung führt von Kirn zum Karlshof und weiter nach Oberhausen.