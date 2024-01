Plus Spabrücken Zuschuss für Bewohner in Spabrücker Außengebieten: Schnelles Internet funktioniert auch via Satellit Bei der Beratung über den Glasfaserausbau in den Spabrücker Außengebieten Pfeffermühle, Treinelshof, Rothmühle und Reichenbacherhof entschied sich der Rat einstimmig gegen die Förderung mit dem Grauen-Flecken-Programm. Stattdessen beschlossen die Ratsmitglieder, den Anwohnern in den bislang unterversorgten Außengebieten einen Zuschuss für die Anschaffung eines Satellitensystems zu zahlen. Von Christine Jäckel

Bei einem Ausbau des Breitbandnetzes in den vier Wohnplätzen über das Graue-Flecken-Programm mit Glasfaser hätte die Gemeinde den festgelegten Anteil in Höhe von 10 Prozent plus Nebenkosten zahlen müssen. Entsprechend dem Gesamtvolumen der Maßnahme hätte dieser Anteil einschließlich Nebenkosten 135.000 Euro betragen, teilte Ortsbürgermeister Johannes Thilmann dem „Oeffentlichen“ mit. Die ...