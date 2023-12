Einen wichtigen Schritt zur Unterstützung junger Mütter in Ruanda vollzog das Presbytery Rubengera, Partnerregion des evangelischen Kirchenkreises An Nahe und Glan. Nach umfangreicher Neugestaltung nahm das Centre Ubucuti (zu Deutsch: Freundschaft) seine Arbeit wieder auf. Das Gebäude, Mittelpunkt des Gemeindelebens, bietet jetzt auch schwangeren jungen Frauen, die in Konflikt mit ihren Familien geraten, Zuflucht.