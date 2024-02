Plus Bad Kreuznach Wollte 28-Jähriger Selbstjustiz verüben? Prozess wegen versuchten Mordes vor dem Kreuznacher Landgericht Drei Jahre, nachdem ein Mann vor seinen Verfolgern flüchtete, von denen ihm einer mit einem Messer in den Nacken gestochen haben soll, begann nun der Prozess vor dem Schwurgericht in Bad Kreuznacher. Von Christine Jäckel

Bad Kreuznach. Auf der Flucht vor seinen Verfolgern sprang ein Mann am 13. Mai 2020 im Kreisel an der Rettungsleitstelle in Bad Kreuznach auf die Fahrbahn, wodurch der Verkehr an dem Knotenpunkt Charles-de-Gaulle-Straße und Viktoriastraße ins Stocken geriet. Ein Autofahrer, der beobachtet hatte, dass der Mann zuvor von einem der ...