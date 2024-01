Plus Winzenheim Winzenheimer Ortsvorsteher Mirko Helmut Kohl: „Ich trete nochmal an“ Sonntagabend im frisch hergerichteten Bürgerhaus des zweitgrößten Stadtteils, ehemals Sparkassen-Filiale in der Bretzenheimer Straße: volles Haus für Ortsvorsteher Mirko Helmut Kohl. Von Robert Neuber

Der Christdemokrat nutzte die Gelegenheit, seinen erneuten Antritt für den Stadtteil zu verkünden, was ja angesichts der Entwicklung in den übrigen Stadtteilen schon einen gewissen Nachrichten wert hat. Bekanntlich werfen die anderen Stadteilregenten wie Dr. Bettina Mackeprang (Bad Münster am Stein-Ebernburg), Dirk Gaul-Roßkopp (Planig), Dr. Volker Hertel (Bosenheim) und Bernd ...