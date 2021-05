Das war's dann wohl: Die Initiative Winzenheim beendet ihr Engagement in der Sache Neugestaltung des Scheunenplatzes. Das teilen die Sprecher Steffen Meinhard, Heidrun Merz und Gregor Beilmann in einer Presseerklärung mit. Denn die Neugestaltung des Dorfplatzes nimmt inzwischen weiter konkrete Formen an – und zwar nach den neuen Ausbauplänen, die der Bad Kreuznacher Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr Anfang April dieses Jahres einstimmig so beschlossen hat.