Das Hochwasser Anfang Juni 2021 zog viele Schäden an Wohnhäusern und Grundstücken nach sich. In Winterburg wurden die Ellerbachstraße und teilweise die Soonwaldstraße ab der Linde in der Ortsmitte zu reißenden Flüssen. Ursache für diese verheerende Situation waren die unglaublichen Wassermassen, die der Bachlauf von Gebroth aus ins Tal transportierte. Betroffen ist auch das Einzugsgebiet des Bachlaufs aus Richtung Winterbach, der oberhalb des Friedhofs auch noch die Wassermassen des Tonnenbachs aufnimmt.