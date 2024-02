Die Verbandsgemeinde Nahe-Glan will beim Thema Wärmeplanung den Turbo einschalten. In Kürze soll der Auftrag für eine Wärmeplanung mit einer Potenzialanalyse für mögliche Wärmenetze vergeben werden, kündigte Bürgermeister Uwe Engelmann (SPD) bei der Auftaktveranstaltung zum Thema an.