Wie es ist, sich in der Schule als trans zu outen – Ein Beispiel aus Bad Kreuznach

Louan (Name geändert) hat sich viele Jahre im Hintergrund gehalten. Als der Abiturient im November an einer schulinternen Podiumsdiskussion im Gymnasium am Bad Kreuznacher Römerkastell teilnahm, wurde er jedoch so wütend, dass er alle Vorsicht in den Wind geblasen hat – und sich vor 80 Schülern als trans outete. Wir haben mit dem 18-Jährigen darüber gesprochen, wie es ihm seitdem ergangen ist.