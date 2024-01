Werden Schwäne in den Tod getrieben? Naturschutzgruppe aus Bad Münster hat sechs verendete Tiere gefunden

Ein schlimmes Bild bietet sich Passanten und Naturschützern in Bad Münster-Ebernburg: Sechs tote Schwäne sind innerhalb der vergangenen 14 Tage in Bad Münster-Ebernburg am Kapitän-Lorenz-Ufer, in der Nähe der Friedensbrücke und weiter Richtung Bad Kreuznach, aufgefunden worden. Jutta Beiser von der Naturschutzgruppe Nahe ist davon überzeugt, dass unbekannte Täter absichtlich Böller oder Feuerwerkskörper auf die Tiere schießen. Die Polizei ermittelt.