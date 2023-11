Plus Bad Kreuznach Wenig Konkretes, kaum Neues, aber ein bisschen Streit: Stau beherrscht Bad Kreuznachs Straßen und Politik Premiere im PuK: Zum ersten Mal fand die künftig vierteljährlich geplante Kreuznacher Journalistenrunde mit dem Stadtvorstand statt. In lockerer Atmosphäre, beim politischen Smalltalk, sollen Informationen ausgetauscht, über „Neues aus dem Stadthaus“ gesprochen werden. Initiiert hat das neue Format OB-Büroleiterin Nathalie Herberger. Beim Auftakt fehlte Bürgermeister Thomas Blechschmidt, sodass sich nur Oberbürgermeister Emanuel Letz und Stadtbeigeordneter Markus Schosser den Fragen stellten. Von Marian Ristow, Harald Gebhardt

Was oft auch fehlte, waren wirkliche Neuigkeiten bei vielen Themen, die die Stadtpolitik und die Bürger so beschäftigen. Bei vielem prüft man, wartet auf Gutachten oder Zahlen, „muss dicke Bretter bohren“ oder hat schlichtweg keine Antwort. Wichtigste Erkenntnis: Zwischen OB Letz und Beigeordnetem Schlosser kriselt es. Das war nicht nur an ...